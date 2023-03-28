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بالفيديو.. وفاة 20 معتمرا إثر انقلاب حافلة بالسعودية

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. وفاة 20 معتمرا إثر انقلاب حافلة بالسعودية

توفي 20 معتمرا فيما أصيب 29 آخرين إثر انقلاب حافلة، مساء الإثنين، في عقبة شعار الرابطة بين مدينة أبها ومحافظة محايل عسير جنوب غربي السعودية.

ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر قولها إن سبب الحادث تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها.

وأضافت المصادر بأن الباص كان يُقل عددا من المعتمرين، وكانوا متجهين إلى مكة المكرمة للعمرة، وهم من جنسيات مختلفة.

من جانبها، باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية موقع الحادث، وبقيت العقبة مغلقة حتى الساعة العاشرة من مساء الاثنين.

كما جرى نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة.

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