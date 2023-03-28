بالفيديو.. وفاة 20 معتمرا إثر انقلاب حافلة بالسعودية
توفي 20 معتمرا فيما أصيب 29 آخرين إثر انقلاب حافلة، مساء الإثنين، في عقبة شعار الرابطة بين مدينة أبها ومحافظة محايل عسير جنوب غربي السعودية.
ونقلت صحيفة عكاظ السعودية عن مصادر قولها إن سبب الحادث تهوية مكابح الحافلة ومن ثم اصطدامها بأحد الجسور وانقلابها واشتعال النيران بها.
وفاة 20 شخصا وإصابة آخرين عصر اليوم بعد اصطدام وانقلاب حافلة معتمرين في عقبة شعار #عسير pic.twitter.com/qXRKbjhlB8
— جعفر السلطان (@jafaar_alsultan) March 27, 2023
🚨لحظات سحب بقايا الحافلة التي تعرضت لحادث مروري مروع في #عقبة_شعار أسفر عن وفاة 20 شخصا وإصابة 29 آخرين
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— أبو عامر 📊 (@abo_amer1992) March 27, 2023
وأضافت المصادر بأن الباص كان يُقل عددا من المعتمرين، وكانوا متجهين إلى مكة المكرمة للعمرة، وهم من جنسيات مختلفة.
من جانبها، باشرت فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر والجهات الأمنية موقع الحادث، وبقيت العقبة مغلقة حتى الساعة العاشرة من مساء الاثنين.
كما جرى نقل الجثث والمصابين إلى عدد من المستشفيات بالمنطقة.