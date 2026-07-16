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رياضة

بالفيديو.. وفاق سطيف يشرع في تحضيراته تحسبا للموسم الجديد

عمر سلامي
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بالفيديو.. وفاق سطيف يشرع في تحضيراته تحسبا للموسم الجديد

دخل فريق وفاق سطيف تربص تحضيري، استعدادا للموسم الكروي الجديد، 2026 -2027.

واختارت إدارة الوفاق، مدينة تلمسان، لإجراء أول تربص تحضيري، والذي سيتم التركيز خلاله على الجانب البدني.

وعرفت الحصة التدريبية الأولى، من التربص، التي جرت أمسية الأربعاء، مشاركة اللاعبين الجدد.

واستأنف الوفاق تدريباته، يوم الجمعة الماضي، بقيادة المدرب الجديد حمادة صدقي، قبل أن يدخل في تربص مغلق.

ودعم “النسر السطايفي” صفوفه بعدد من اللاعبين من بينهم ثابتي، وبن شاعة، وحسان خوجة.

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