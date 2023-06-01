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بالفيديو : وكالة ناسا تدرس الأجسام الفضائية !

الشروق أونلاين
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بالفيديو : وكالة ناسا تدرس الأجسام الفضائية !

نظمت وكالة ناسا الفضائية لقاءا مفتوحا للجمهور حول الظواهر الشاذة المجهولة، وذلك بمداخلات حول الموضوع ألقاها تسعة مختصين وهذا الأمس الأربعاء 31 ماي في واشنطن بالولايات المتحدة.

وقد سبق لوكالة “الناسا” أن أعلنت في جوان 2022 أنها ستكلف فريقا للعمل على مسح الظواهر الشاذة المجهولة “Unidentified Anomalous Phenomena”. وهي الأحداث الملاحظة في السماء دون التمكن من تحديدها علميا هل هي طائرات معروفة أو ظواهر طبيعية.

هذه الدراسة ينتظر أن يتم تسليمها هذا الصيف، وقد فتحت الوكالة صفحة ويب لنشر كل ما يتعلق بها. وهي دراسة تشرف عليها مجموعة مكونة من 16 خبيرا من مختلف المجالات، من أجل وضع منهجية لجمع المعطيات المتعلقة بالموضوع.

الناسا قامت ببث اللقاء الذي دام أربع ساعات على المباشر على الأنترنيت مع إمكانية الجمهور طرح الأسئلة، كما عرض أثناءه بعض هذه الظواهر الشادة والتي تم تسجيلها.

سين كيركباتريك، مدير مكتب في وزارة الدفاع الأمريكية يهتم بدراسة هذه الظواهر، قال أثناء مداخلته في اللقاء أنه تم إحصاء حوالي 800 ظاهرة شاذة مجهولة، لكنه أضاف أن نسبة صغيرة منها وهي بين 2 % و5% يمكن اعتبارها فعلا ظواهر شاذة.

أما رائد الفضاء والباحث المختص في دراسة الحياة خارج الكوكب، دافيد غرين سبون فقد قال أنه “إذا طبقت وكالة ناسا نفس الدقة المنهجية في دراسة الظواهر الشاذة غير المحددة مثل تلك الخاصة بالحياة خارج كوكب الأرض ، فسنكون في وضع يسمح لنا بتعلم شيء جديد ومثير للاهتمام ، بغض النظر عن التفسير النهائي.”

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