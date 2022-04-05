بالفيديو.. ولادة طفل برأسين وثلاثة أذرع وقلبين

شهد أحد المستشفيات الهندية ولادة طفل برأسين وثلاثة أذرع وقلبين مما سبّب حالة من الذهول بين الأطباء.

وكانت الأم شاهين خان وزوجها سهيل يتوقعان ولادة توأمين مكتملا التكوين، لكنهما صدما عندما أنجبا ما بدا أنه طفل برأسين في 28 مارس براتلام بولاية ماديا براديش الهندية.



وتُعرف هذه الحالة طبيا باسم” ثنائي الرأس”، حيث يلتصق جذع واحد بجسدين، وغالبًا ما تؤدي إلى ولادة جنين ميت، لكن التوأم الملتصق المعجزة نجيا من الموت حتى الآن وتم إدخالهما إلى مستشفى في مدينة إندور القريبة ليكونا تحت مراقبة الأطباء.

وقال أحد الأطباء: “هذه الأنواع من الحالات نادرة وحالة الأطفال ما زالت غير مؤكدة، خاصة في الأيام الأولى وبسبب هذا، فقد أبقيناهم تحت المراقبة ولم نخطط لأي عملية لهما”، بحسب ما نشرته جريدة “ديلي ميل” البريطانية.