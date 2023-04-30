بالفيديو.. ولي العهد الأردني يكشف كيف تعرف على خطيبته السعودية!

كشف ولي عهد الأردن، الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، كيف تعرّف على خطيبته السعودية رجوة آل سيف، ما أثار تفاعلا عبر الشبكات.

وتداول نشطاء على نطاق واسع مقطع فيديو جاء خلال جلسة حوارية لولي العهد الأردني ضمن منتدى “تواصل: حوار حول الواقع والتطلعات”، كان قد نشره الديوان الملكي الأردني على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وقال الأمير ردا على سؤال أحد الشباب الحاضرين عن طريقة تعرفه على خطيبته في المنتدى خلال مشاركته به، السبت، إن إحدى زميلاته في المدرسة هي من عرفته على رجوة قبل سنتين.

وأضاف: “كان هناك حديث ولقاء وبعد ذلك تواصلنا بشكل أكبر وقبل فترة تمت الخطبة”.

وتابع: “أنا متحمس لـ 1 / 6″، وهو موعد زواجه، وشكر الآنسة رجوة لمشاركتها في جلسات منتدى تواصل”.

ومنذ يومين هنأ ولي العهد الأردني، خطيبته بمناسبة ذكرى عيد ميلادها، التي صادفت الجمعة 28 أفريل.

وكتب على صورتها التي نشرها، وهي بجانب خيل لونها بالأبيض والأسود عبر حسابه على إنستغرام: “غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة…كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك”.

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وكان الديوان الملكي الأردني قد كشف موعد عقد قران ولي العهد الأردني على رجوة خالد السيف، في الأول من جوان المقبل بعدما أعلن في أوت الماضي خطوبة الثنائي.

وتمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.

كما جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، بالرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف، بحسب ما أعلنه حينها الديوان الملكي الأردني.

يذكر أن خطيبة ولي العهد الأردني ولدت في الرياض، في 28 أفريل 1994. وهي الشقيقة الصغرى لثلاثة أبناء، هم فيصل ونايف ودانا.

بعد إتمامها دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، انتقلت إلى الولايات المتحدة للدراسة في كلية الهندسة المعمارية في جامعة “سيراكيوز” في نيويورك.

ويعود أصل عائلة آل سيف إلى قبيلة سبيع، وهم شيوخ بلدة العطار في سدير بمنطقة نجد في وسط السعودية، منذ بداية عهد الملك عبدالعزيز آل سعود، وفقا لما تناقلته وسائل إعلام أرنية وسعودية بتقارير سابقة.