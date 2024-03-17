بالفيديو.. ويل سميث يتحدث عن قراءته القرآن كاملا وتأثره بقصة النبي موسى

تحدث نجم هوليوود ويل سميث، خلال لقاء له مع الإعلامي المصري عمرو أديب عن قراءته القرآن الكريم كاملا وتأثره بقصة النبي موسى.

وسلط اللقاء من خلال برنامج “بودكاست بيج تايم” Podcast Big Time على منصة “شاهد”، الضوء على حياة الفنان العالمي الذي يحظى بشعبية واسعة، كما تم مناقشة العديد من القضايا الشيقة.

ومن المفاجآت التي كشف عنها سميث، لمتابعي البرنامج العربي قراءته للقرآن الكريم كاملاً خلال شهر رمضان، وتأثره بقصة النبي موسى عليه السلام، وتوصله لاستنتاج أن الكتب السماوية بمثابة قصة واحدة مترابطة ببعضها البعض.

وقال نجم هولييود بأنه يعشق الروحانيات، خاصة وأن آخر سنتين من عمره كانتا صعبتين، مما دفعه للتفكير في ذاته الداخلية.

وأضاف أنه في تلك الفترة قام بقراءة كل الكتب المقدسة، ومنها القرآن الكريم، مؤكدا: “قرأت القرآن من الغلاف للغلاف خلال شهر رمضام ذلك العام”، وأن ذلك كان بمثابة “البحث عن الروحانية في حياتي.. كانت فترة من حياتي أردت أن أوسع من قلبي بقدر الإمكان حتى أستطيع احتواء أكثر عدد من الناس”.

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كما تحدث ويل سميث عن معاني القرآن وكيف أثّرت فيه قصة سيدنا موسى (عليه السلام).

وبسؤاله عما اكتشفه من قراءة القرآن كاملاً، تحدث عن تفاجئه بكم المرات التي ذُكر فيها النبي موسى (عليه السلام) بالقرآن، لافتا إلى أن ذلك كان مثيراً للاهتمام، مؤكداً أن قصته وتجربته أثّرت فيه كثيرا.

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وأضاف: “أعجبت بالبساطة.. القرآن بسيط والأمور فيه واضحة جدا مثل الزجاج.. ومن الصعب جداً أن تخرج بعد قراءته بأي سوء للفهم”، وهو ما علّق عليه الإعلامي عمرو أديب بالقول “إن هناك من يسيء فهمه”.

كما ذكر قراءته لكل الكتب السماوية المقدسة، وأبدى إعجابه بأن كل شيء بدا وكأنه قصة واحدة من التوراة مروراً بالإنجيل ووصولاً إلى القرآن، قائلا: “لم تنقطع الصلة بينهم”، مشيراً إلى السلالة الإبراهيمية، وكيف أن النبي إبراهيم (عليه السلام) هو الأب، ومن نسله جاء النبيان إسماعيل وإسحق (عليهما السلام). وأعرب عن سعادته لفهم الصورة كاملة.

من جانب آخر ألمح سميث للوحدة التي يشعر بها بالقول: “لا يوجد شيء أسوأ من أن تجلس في منزل جميل بمفردك، ليمازحه عمرو أديب قائلاً: «اديني البيت ده وأنا هكون مبسوط”.

وأضاف: “أعتقد أن لدينا فرصة في سن آواخر الأربعينات وأوائل الخمسينات أن نقيم النصف الأول من حياتنا، وفي هذه المرحلة من حياتي أشعر أن النصف الأول كان جزء خاص بتجميع الثروة، ولكن المال ليس الشئ الذي يحتاجه الناس بشدة بل أرغب في تعليم الناس وإعطائهم من خبرتي ومعرفتي في هذا العمر”.

يذكر أن “بودكاست بيج تايم” Podcast Big Time يستضيف من خلاله الإعلامي عمرو أديب، وتشاركه الفنانة أصالة في بعض الحلقات، مجموعة من المشاهير المتواجدين في السعودية لحضور فعاليات موسم الرياض 2024.