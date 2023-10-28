بالفيديو.. يهود أمريكيون يحتجون على قصف غزة بنيويورك
تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثقت احتجاج يهود أمريكيون على قصف غزة بمحطة ميترو نيويورك.
وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد احتشد مئات اليهود المناصرين للسلام في محطة قطارات غراند سنترال الشهيرة وسط مدينة نيويورك الأميركية للمطالبة بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة وإعلان وقف إطلاق نار عاجل.
واحتل المتظاهرون قاعة المسافرين الرئيسية في المحطة، مرتدين قمصانا سوداء، وحملوا لافتات عليها عبارات من قبيل “يجب أن تصبح فلسطين حرة”، و”نريد وقف إطلاق النار فورا”، و”كونوا مع الجانب الصحيح من التاريخ”.
يهود الولايات المتحدة يحتجون على الغزو الإسرائيلي لغزة في نيويورك!!
.#الإجتياح_البري #غزة_الآن #الاجتياح_البري #فلسطين_تقاوم #ابو_عبيده #كتايب_االقسام #فلسطين #starlinkforgaza #Gazabombing #Gaza_Genocide pic.twitter.com/kTIq5Jw5Si
— aswat أصوات 24 (@aswat24com) October 27, 2023
يهود الولايات المتحدة يحتجون على الغزو الإسرائيلي لغزة في نيويورك!!
pic.twitter.com/wRMgEz0frq
— Dr.Sam Youssef Ph.D.,M.Sc.,DPT. (@drhossamsamy65) October 27, 2023
في ذات السياق قالت هيئة النقل في مدينة نيويورك إن مئات المتظاهرين الذين يطالبون بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس أغلقوا محطة غراند سنترال، أحد مراكز النقل الرئيسية في المدينة، الجمعة.
وأعلنت أن “محطة غراند سنترال مغلقة حتى إشعار آخر بسبب احتجاج”، وحثت الركاب على استخدام محطات بديلة والأخذ في الاعتبار بزيادة وقت الانتقالات.
وكُتب على إحدى اللافتات المرفوعة داخل المبنى “احزنوا على الموتى، وقاتلوا بكل قوة من أجل الأحياء”.
وتدفق المتظاهرون من محطة القطار إلى الشارع 42 في وسط مانهاتن، وأوقفت سلطات إنفاذ القانون عددا كبيرا من الأشخاص، وفقا لرويترز.
ونشرت مجموعة “الصوت اليهودي من أجل السلام”، التي نظمت الاحتجاج، فيديو على إنستغرام يظهر الشرطة في المحطة ترافق صفا طويلا من المتظاهرين، الذين كانوا يرتدون قمصانا كتب عليها “أوقفوا إطلاق النار الآن” و”ليس باسمنا” وأذرعهم خلف ظهورهم.
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وأوقف مئات الأشخاص، الجمعة، في نيويورك خلال التظاهرة التي نظمتها الحركة اليهودية احتجاجا على القصف الصهيوني لقطاع غزة، على ما أفادت الشرطة والمنظمون وكالة فرانس برس.
وأعلنت شرطة نيويورك توقيف ما لا يقل عن 200 شخص فيما أكد المنظمون أن التوقيفات شملت 300 شخص خلال تفريق التجمع داخل المحطة.
وأظهرت مشاهد المحطة وقد عجت بالمحتجين الذين رفعوا لافتات كتب عليها “الحرية للفلسطينيين”.