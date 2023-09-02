بالفيديو.. يوتيوبر شهيرة تعنف أطفالها وتجوّعهم!

ضجت شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية بالحديث عن فضيحة يوتيوبر أمريكية شهيرة، عنفت أطفالها بكل رهيب وجوعتهم.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد ألقي القبض على نجمة اليوتيوب روبي فرانكي من قناة “8 Passengers” بعد أن هرب طفلها المكبل بشريط لاصق حول أطرافه إلى منزل أحد الجيران طلباً للمساعدة.

وأشارت مذكرة الاعتقال إلى أن الطفل هرب عبر نافذة منزل الشريك التجاري لروبي، جودي هيلدبراندت، وطلب من الجار الذي لجأ إليه الطعام والماء، ولكن عندما لاحظ الجار وجود شريط لاصق على كاحلي ومعصمي الطفل اتصل بالشرطة على الفور.

من جانبه كشف بيان صادر عن السلطات المحلية بأن الجار الذي أبلغ عن الأمر وصف الطفل بالهزيل وأنه يعاني من سوء التغذية، ومصاب بجروح مفتوحة فيما هناك شريط لاصق حول أطرافه.

ووصفت الشرطة في مكان الحادث جروح الطفل المجهول الهوية والإهمال وسوء التغذية بأنها “خطيرة” لدرجة أنهم نقلوه إلى مستشفى سانت جورج الإقليمي القريب، بحسب موقع “Page Six”.

وتم وضع الطفل في الرعاية الطبية بسبب تمزقات عميقة نتيجة ربطه بحبل بحسب رجال الشرطة.

إلى ذلك اكتشف طفل آخر مصاب بسوء التغذية بعد ذلك بوقت قصير، بحسب الوثائق، وتم نقله أيضاً إلى المستشفى.

وأشار التقرير إلى أن اليوتيوبر روبي، المعروفة بقناة عائلتها على اليوتيوب، قامت بتصوير مقطع فيديو في منزل شريكها قبل أيام قليلة من الحادث، ما يشير إلى أنه كان لديها علم بالانتهاكات وسوء التغذية والإهمال.

كما ألقت الشرطة القبض على هيلدبراندت، الذي عمل كمؤسس مشارك لشركة Franke’s ConneXions ومعالج مرخص.

وأمرت المحكمة باحتجاز روبي في سجن مقاطعة واشنطن دون كفالة، فيما ألقت القبض على شريكها للاشتباه في تهمتي إساءة معاملة الأطفال، ولا يزال أربعة من أطفال فرانكي تحت رعاية قسم خدمات الطفل والأسرة.

وقد نشرت ابنة فرانكي الكبرى البالغة من العمر 20 عاماً صورة في حسابها الخاص عبر “إنستغرام” من لحظة الاعتقال وكتبت عليها: “وأخيراً”.

وأضافت في ستوري أخرى: “أنا وعائلتي سعداء للغاية بتحقيق العدالة”.

وشرحت: “حاولنا إخبار الشرطة وإدارة النيابة العامة منذ سنوات بهذا الأمر، وأنا سعيدة للغاية لأنهم قرروا أخيراً التحرك. الأطفال بأمان، لكن الطريق أمامهم طويل”.