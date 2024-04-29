بالفيديو.. يوتيوبر شهير يسقط من ارتفاع 30مترا ويوثق نجاته!

وثق يوتيوبر أمريكي شهير نجاته بأعجوبة من موت محقق بعد سقوطه من ارتفاع 30 مترا، في مقطع مصور تداولته مواقع إخبارية وصفحات عبر شبكات التواصل.

وبحسب ما أوردت تقارير إخبارية فقد نجا اليوتيوبر والطيار المظلي أنتوني فيلا من الموت إثر سقوط طائرته الشراعية في صحراء تكساس أثناء طيرانها بسرعة 92 كيلومترا في الساعة.

ووثق مقطع فيديو لحظة سقوط الشاب البالغ 33 عاما، عندما كان يختبر الطراز الحديث من الطائرة الشراعية شمال غرب أوستن حيث هوت الطائرة فجأة من على ارتفاع نحو 30 مترا في الهواء.

وشارك فيلا لحظات طيرانه عبر قناته على يوتيوب، السبت، كما وثق الحادث من 3 زوايا مختلفة عندما سقط على الأرض وصرخ من الألم على الفور.

وتعرض اليوتيوبر لعدة إصابات خطيرة مثل كسور في الرقبة، والظهر، والحوض، وكسر في الذراع اليمنى، وجميعها تتطلب عمليات جراحية.

وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن اليوتيوبر بقي ملقى على الأرض نصف ساعة بعد السقوط، ولحسن الحظ، تمكن من النجاة، بفضل رجال الإطفاء المحليين، اذ لم ينكسر هاتفه الخلوي، وتمكن من الاتصال برقم 911 بنفسه، فوصلت النجدة بسرعة، ونجحت في انقاذه، مع كسر في إحدى ذراعيه ورقبته وظهره وحوضه.

وتم نقل فيلا إلى المستشفى خلال وقت قصير، حيث قال أحد المسعفين لفيلا “بالنظر إلى أنك سقطت من السماء، فأنت بحالة جيدة جدًا”.

وقال الشاب الأمريكي من على سرير المستشفى إنه لا يلقي باللوم على طائرته الشراعية (باراموتور) لأنها كانت آلة ممتازة، ونصح متابعيه بفحص طائرتهم الشراعية 3 مرات قبل الإقلاع.

وأرجع فيلا سبب الحادث إلى فقدانه عقدة الشد الصغيرة أثناء فحصه قبل الإقلاع، ووعد بتوثيق تعافيه والعودة للطيران في أقرب وقت ممكن.