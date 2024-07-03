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بالفيديو.. 116 قتيلا بحادثة تدافع مأساوية في الهند

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. 116 قتيلا بحادثة تدافع مأساوية في الهند
وكالات
صورة من الحادثة

قتل أزيد من 100 شخص معظمهم من النساء والأطفال، الثلاثاء، في حادثة تدافع مأسوية خلال تجمع ديني في شمال الهند.

وسقط العديد من القتلى في مجاري الصرف الصحي المفتوحة بجوار مكان الحدث، في واحدة من أكثر الحوادث دموية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة.

وتحقق الشرطة مع المنظمين، وتقول إن ربع مليون شخص وصلوا إلى مكان الحدث، بينما كان من المتوقع وصول 80 ألف شخص فقط، وتم نشر 40 ضابط شرطة فقط.

وقالت شاهدة عيان إن “الجميع بدأوا في المغادرة وسقط الناس في مجارٍ بجانب الطريق. بدأوا في السقوط فوق بعضهم البعض وسُحقوا حتى الموت”.

في حين قال شاهد عيان آخر: “لقد جئت لحضور الحدث مع 8 أشخاص آخرين ولكن لم ينج أحد منهم”.

ومع بدء التحقيقات، يُخشى أن يرتفع عدد القتلى، بينما تظل الأسئلة حول القضية دون إجابة.

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