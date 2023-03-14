بالفيديو.. 12 فتاة يقتحمن حفل زفاف شاب بالصين!

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اقتحام 12 فتاة لحفل زفاف شاب بالصين، كان قد تلاعب بهن وهجرهن ليتزوج بأخرى.

وبحسب ما أفادت مواقع صينية فإن الفتيات فاجأن الحضور لحفل زفاف بقرية هنغدي في مقاطعة يوننان، حاملات لافتة حمراء كبيرة.

وكتب على اللافتة: “نحن عشيقات تشين سونغ السابقات، واليوم سوف ندمرك”.

وأضافت التقارير أن العروس ذهبت لمواجهة العشيقات السابقات لزوجها فيما صرح هو: “لقد أحرجنني كثيرا.. الآن عروستي وعائلتها مستاؤون مني”.

ولم ينكر معرفته بهن حيث أوضح: “كنت شقيا عندما كنت أصغر سنا، وأذيت العديد من الفتيات”.

وبالرغم من التجربة المهينة، لم يحصل تشين على أي تعاطف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الصين، حيث اتهمه معظم المعلقين بأنه الشخص الوحيد المسؤول عن مشاكله ونصحوا عروسه بالركض بعيدا عنه إلى التلال.

وكتب أحد الأشخاص: “كما يقول المثل..النمر لا يستطيع أن يغير مكانه”.

وأضاف آخر: “يجب على العروس أن تشكر فريق العشيقات السابقات..ولو كنت مكانها، سأطلقه على الفور”.