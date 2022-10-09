بالفيديو.. 15 موقوفا بعد أعمال شغب أعقبت مقابلة نصر حسين داي ورائد القبة

أوقف أمن المقاطعة الإدارية لحسين داي بالعاصمة، 15 شخصا على خلفية الأحداث التي وقعت إثر مقابلة كروية جرت مساء السبت بين نصر حسين داي ورائد القبة.

وحسب ما أوضحته المتحدثة باسم المصالح الأمنية، سيتابع الموقوفون بتهم التجمهر غير المسلح، والإخلال بالنظام العام والسكينة، مع تحطيم أملاك الغير، وزرع الرعب والهلع في نفوس المواطنين.

تفاصيل الأحداث تعود إلى نهاية المقابلة بين الناديين العاصميين لحساب الجولة الثالثة من الرابطة الثانية، حيث قامت مجموعة من سكان حي حسين داي برشق أنصار رائد القبة بالحجارة.

اندلع بعد ذلك تبادل للرشق بين المجموعتين، ما تسبّب في تحطيم زجاج عدّة مركبات خاصة. وبعد استنفاذ الإجراءات القانونية سيتمّ تحويل المتّهمين أمام النيابة المختصّة إقليميا، تضيف المتحدثة.