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بالفيديو.. 3 مهاجرين أفارقة يعتدون على جزائري بفرنسا

س.م
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بالفيديو.. 3 مهاجرين أفارقة يعتدون على جزائري بفرنسا
أرشيف

تعرض مواطن جزائري، مساء الجمعة، للضرب المبرح بسلسلة حديدية على يد مجموعة من المهاجرين في كاليه شمالي فرنسا.

وقالت صحيفة La Voix du Nord الفرنسية، أن شجارا عنيفا اندلع بين ثلاثة مهاجرين ورجل يقطن المنطقة من أصل جزائري ويبلغ من العمر 26 عامًا، حيث تعرض الأخير للضرب المبرح بسلسلة حديدية على يد المهاجرين.

وحسب ذات المصدر، تدخل أحد أقارب المهاجر الجزائري بسيارته بمكان الحادث أين دهس مجموعة أشخاص مخلفا إصابة أربعة أشخاص بجروح أحدهم في حالة خطيرة، فيما تم المهاجرين رهن الاعتقال.

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