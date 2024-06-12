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بالفيديو.. 35 قتيلا في حريق بمبنى في الكويت

الشروق أونلاين
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بالفيديو.. 35 قتيلا في حريق بمبنى في الكويت

أفادت وسائل إعلام رسمية كويتية، الأربعاء، بأن ما لا يقل عن 35 شخصا لقوا حتفهم في حريق بمبنى في منطقة المنقف بجنوب البلاد.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن مدير عام الأدلة الجنائية، اللواء عيد العويهان، قوله، إن عدد الوفيات في موقع الحادث جراء حريق عمارة في المنقف تجاوز 35 شخصا، وتم نقل مصابين آخرين إلى المستشفيات.

كما أعلنت وزارة الصحة الكويتية، عن تعاملها وتقديم الرعاية الطبية الكاملة حتى الآن لـ 43 حالة متأثرة بالحريق، من بينها إصابات بليغة، وفقا للصحيفة.

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