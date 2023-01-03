بالفيديو.. 6 أشهر سجنا لنائبين في السنغال بعد عراك في البرلمان

قضت محكمة في السنغال بعقوبة السجن لـ6 أشهر، في حقّ نائبين في برلمان البلاد، بعد تسبّبهم في شجار تحتّ قبّة المجلس النيابي.

وتابعت المحكمة النائبين اللذين ينتميان إلى ائتلاف المعارضة، بتهمة الاعتداء على النائبة المساندة للحكومة إيمي ندياي.

وشهد برلمان السنغال يوم الخميس، معركة بين نواب المعارضة والموالاة، بعد نقاش حول ترشح الرئيس ماكي سال لعهدة ثالثة، ووصل الأمر حد صفع نائب لزميلته، وتراشق بالكراسي.

وأظهرت فيديوهات حول الجلسة، أن النقاش حول ترشح ماكي سال، تطور إلى شجار كبير، أين تقدم نائب من المعارضة نحو زميلته في الموالاة، وقام بصفعها على وجهها، قبل أن ترد الأخيرة برشقه بالكرسي.

ووثقت المشاهد المتداولة، تطور الوضع بعدها إلى شجار جماعي، وتراشق بالكراسي والأيدي والأرجل، قبل تدخل نواب لتهدئة الأوضاع.