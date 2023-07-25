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الجزائر

بالفيديو.. 7 وفيات و25 جريح في حادث مرور بالبيّض

نادية شريف
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بالفيديو.. 7 وفيات و25 جريح في حادث مرور بالبيّض

توفي 7 أشخاص وأصيب 25 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور مميت وقع بولاية البيّض، على إثر انحراف حافلة لنقل المسافرين.

وبحسب ما أفادت صفحة طريقي فإن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببلدية الخيثر تنقلت لمكان وقوع الحادث من أجل القيام بالإجراءات اللازمة وتنبيه مستعملي الطريق.

وجاء في بيان للحماية المدنية نشرته عبر حسابها الرسمي على فيسبوك أن “وحداتها تدخلت على الساعة 00سا15د، من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 06 قرية مصباح، بلدية الخيثر”.

وأضاف البيان أن الحادث الذي أسفر كحصيلة أولية عن 4 قتلى و29 جريحا”يتمثل في إنحراف حافلة لنقل المسافرين تشغل خط سعيدة-بشار”.

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