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باللغة العربية.. ماكرون يؤكد دعم فرنسا لمونديال قطر

الشروق أونلاين
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باللغة العربية.. ماكرون يؤكد دعم فرنسا لمونديال قطر
أرشيف
إيمانويل ماكرون

أكد الرئيس الفرنسي إيمانوي لماكرون يوم السبت عبر صفحاته الاجتماعية، دعم بلاده لتنظيم مونديال 2022 في قطر.

وقال ماكرون في منشور على فيسبوك، وسلسلة تغريدات على تويتر باللغة العربية:”لقد بذلت دولة قطر جهوداً مميّزة لإنجاح الحدث، وهي تستمرّ في ذلك. ويمكنها الاعتماد على دعمنا”.

وجاء في منشور ماكرون أيضا:”في عالمٍ يواجه سلسلة من الأزمات، من واجبنا الحفاظ على الروح الرياضية. كونها مساحة لتقارب الشعوب حول القيم العالمية”.

قبل أن يضيف:”تُقام بطولة كأس العالم في كرة القدم للمرة الأولى في المنطقة العربية، وهي تشهد على تغيّراتٍ ملموسة”.

وتزامن منشور ماكرون، مع صعود المنتخب الفرنسي إلى الدور المقبل من المنافسة الكروية العالمية، بعد فوزه في ثاني مقابلاته من دور المجموعات أمام الدنمارك.

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