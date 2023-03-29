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رياضة

بالمر: محرز قدوتي في “السّيتي”

علي بهلولي
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بالمر: محرز قدوتي في “السّيتي”
ح.م
كول بالمر بِزيّ نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ينظر اللاعب الدولي الإنجليزي الشاب كول بالمر إلى زميله في نادي مانشستر سيتي رياض محرز، على أنّه قدوته في المجال الرّياضي.

وارتقى متوسّط الميدان بالمر (20 سنة) إلى فئة أكابر نادي “الأزرق السّماوي” في صيف 2021. أي بعد ثلاث أعوام من قدوم محرز إلى الفريق.

وقال كول بالمر في تصريحات نشرتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، الأربعاء: “تلقّيت النّصائح من كلّ الزّملاء في فريق مانشستر سيتي، لكن رياض (محرز) هو الشخص الذي أفضّله أكثر من غيره. إنّه أكبر منّي بـ 12 عاما، لكنّه لا يبخل ويمدّني بِكلّ المعلومات. أنا دائما بِجانبه في الحصص التدريبية. إذا لم أستمع إلى نصائحه، أعتقد أنّي سأغرق”.

ويُمثّل كول بالمر ألوان منتخب إنجلترا للأواسط، وفي صفوف نادي مانشسر سيتي ما زال ينتظر فرصته كاملة غير منقوصة، بِسبب فتوّته، ووفرة اللاعبين المُخضرمين بِرتبة نجوم.

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