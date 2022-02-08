بالميراس البرازيلي يبلغ نهائي مونديال الأندية

تأهّل فريق بالميراس البرازيلي لِكرة القدم مساء الثلاثاء، لِنهائي منافسة كأس العالم للأندية.

وفاز فريق بالميراس البرازلي بِثنائية نظيفة على منافسه نادي الأهلي المصري، بِرسم نصف نهائي مونديال الأندية.

واحتضنت العاصمة الإماراتية أبو ظبي أطوار هذه المباراة، تحت إدارة حكم الساحة الفرنسي كليمون توربان.

وسجّل ثنائية مُمثّل الكرة البرازيلية وأمريكا الجنوبية كلّ من: متوسط الميدان رافائيل فيغا في الدقيقة الـ 39، والمهاجم دودو في الدقيقة الـ 49.

وطرد الحكم مدافع فريق الأهلي المصري أيمن أشرف، في الدقيقة الـ 81.

وشارك متوسط الميدان عمرو السولية أساسيا في صفوف فريق الأهلي، وبعد يومَين فقط من مشاركته أيضا أساسيا مع منتخب بلده مصر ضد السنيغال، في نهائي “كان” 2022 بِالكاميرون.

ويلعب فريق بالميراس البرازيلي نهائي مونديال الأندية مساء السبت المقبل، ضد الفائز من مباراة تشيلسي الإنجليزي والهلال السعودي.

وتُجرى مباراة فريقَي تشيلسي والهلال بِرسم نصف نهائي مونديال الأندية، مساء هذا الأربعاء. على أن يُواجه الخاسر منهما فريق الأهلي المصري من أجل المركز الثالث، بعد ظهيرة السبت المقبل.

وفي سياق ذي صلة بِهذه المنافسة، عيّنت “الفيفا” طاقما جزائريا لِإدارة مباراة المركز الخامس بين الجزيرة الإماراتي ومونتيري المكسيكي، المُبرمجة بعد ظهيرة هذا الأربعاء.

ويتكوّن الطاقم من حكم الساحة مصطفى غربال ومساعدَيه عبد الحق إيتشعلي ومقران قوراري. عِلما أن هذا الثلاثي سبق له إدارة افتتاحية مونديال الأندية، بين فريق الجزيرة الإماراتي ونادي بيراي من تاهيتي، مساء الـ 3 من فيفري الحالي.