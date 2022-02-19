-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

بالوعات المسجد الأعظم تتعرض للسرقة

الشروق
  • 195
  • 0
بالوعات المسجد الأعظم تتعرض للسرقة
أرشيف

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي السمار من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة غطاء البالوعات بمدينة الجزائر، حيث تم حجز 16 غطاء حديديا للبالوعات تم سرقتها بالقرب من المسجد الأعظم.

العملية حسب بيان المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، جاءت بناء على مكالمة واردة إلى مصالح الدرك، مفادها قيام أحد المواطنين بالتبليغ عن وجود سيارة نوع سيات إيبيزا من دون ألواح الترقيم، على متنها أشخاص مشبوهين بالمنطقة الصناعية، على الفور تم التنقل إلى عين المكان ليتم العثور على السيارة محل المعلومة على متنها ثلاثة أشخاص، وبعد عملية التفتيش تم اقتياد المشتبه فيهم إلى المكان المبلغ عنه ليتم العثور على 16 غطاء حديديا للبالوعات مخبأة بحاوية القمامة وبقايا الأشجار.

في هذا الصدد ومواصلة لإجراءات التحقيق تم نقل المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة وبعد التحقيق معهم، اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم، وهذا بسرقتهم لأغطية البالوعات من بلدية المحمدية بالقرب من المسجد الكبير إلى غاية محول الطريق السريع تجاه باب الزوار.

ن. ب

مقالات ذات صلة
إنهاء مهام نزيه برمضان مستشار برئاسة الجمهورية مكلف بالمجتمع المدني والجالية

إنهاء مهام نزيه برمضان مستشار برئاسة الجمهورية مكلف بالمجتمع المدني والجالية

كورونا بالجزائر: الاصابات تتراجع تحت عتبة 300 لأول مرة منذ أشهر

كورونا بالجزائر: الاصابات تتراجع تحت عتبة 300 لأول مرة منذ أشهر

وزير العمل يكشف عن جديد ملف إدماج عقود ما قبل التشغيل

وزير العمل يكشف عن جديد ملف إدماج عقود ما قبل التشغيل

هذه نسبة إصابة الأطفال بكورونا خلال الموجة الرابعة

هذه نسبة إصابة الأطفال بكورونا خلال الموجة الرابعة

بن عبد الرحمان يستعجل رقمنة الجمارك والضرائب والميزانية

بن عبد الرحمان يستعجل رقمنة الجمارك والضرائب والميزانية

10 سنوات حبسًا في حقّ البوشي ورئيس بلدية سابق!

10 سنوات حبسًا في حقّ البوشي ورئيس بلدية سابق!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد