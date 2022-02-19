بالوعات المسجد الأعظم تتعرض للسرقة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي السمار من الإطاحة بعصابة مختصة في سرقة غطاء البالوعات بمدينة الجزائر، حيث تم حجز 16 غطاء حديديا للبالوعات تم سرقتها بالقرب من المسجد الأعظم.

العملية حسب بيان المجموعة الإقليمية لدرك الجزائر، جاءت بناء على مكالمة واردة إلى مصالح الدرك، مفادها قيام أحد المواطنين بالتبليغ عن وجود سيارة نوع سيات إيبيزا من دون ألواح الترقيم، على متنها أشخاص مشبوهين بالمنطقة الصناعية، على الفور تم التنقل إلى عين المكان ليتم العثور على السيارة محل المعلومة على متنها ثلاثة أشخاص، وبعد عملية التفتيش تم اقتياد المشتبه فيهم إلى المكان المبلغ عنه ليتم العثور على 16 غطاء حديديا للبالوعات مخبأة بحاوية القمامة وبقايا الأشجار.

في هذا الصدد ومواصلة لإجراءات التحقيق تم نقل المشتبه فيهم إلى مقر الفرقة وبعد التحقيق معهم، اعترفوا بالجرم المنسوب إليهم، وهذا بسرقتهم لأغطية البالوعات من بلدية المحمدية بالقرب من المسجد الكبير إلى غاية محول الطريق السريع تجاه باب الزوار.

ن. ب