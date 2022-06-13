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بالياريا الإسبانية تفند وقف رحلاتها إلى الجزائر

بلقاسم حوام
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بالياريا الإسبانية تفند وقف رحلاتها إلى الجزائر
أرشيف

فندت شركة بالياريا الإسبانية للنقل البحري، الأخبار المتداولة حول توقيف رحلاتها نحو الجزائر، بعد تجميد اتفاقية الصداقة بين البلدين، وأكدت أنها تنظم رحلاتها بشكل منتظم من إسبانيا إلى الجزائر بواسطة الخط البحري الذي يربط فالنسيا الإسبانية بمدينة مستغانم، والذي يشهد أسبوعيا إقبالا كبيرا من طرف الجزائريين خاصة في موسم الاصطياف.

وجاء بيان الشركة بعد تداول وسائل إعلام اسبانية وقف رحلاتها مع الجزائر، حيث نشرت صحيفة “إيكونوميستا” الإسبانية خبرا مفاده أن شركة بالياريا الإسبانية قد أوقفت بيع التذاكر، بسبب تجميد ما بين 4 و5 ملايين يورو في حساباتها الجزائرية بسبب قرار السلطات الجزائرية وقف التبادلات التجارية مع إسبانيا، لكن بعد ذلك تم تعديل الخبر وأكدت الشركة أن الأمر يخص تعليق البيع بالدينار الجزائري، لكن الرحلات مستمرة بين إسبانيا والجزائر.

وأضافت الشركة أنه يتعين على زبائنها في الجزائر الراغبين في السفر إلى إسبانيا شراء تذاكرهم عبر الموقع بالعملة الصعبة، وتم توقيف بيع التذاكر بالدينار الجزائري في الوكالات بالجزائر، بعد تجميد عملية تحويل الأموال.

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