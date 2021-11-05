“بالياريا” الاسبانية تستأنف رحلاتها البحرية نحو مستغانم وهذه تفاصيلها

أسعار التذاكر اعتبارا من 98 أورو

أعلنت شركة النقل البحري للمسافرين الاسبانية “بالياريا”، استئناف رحلاتها التجارية بين ميناء فالنسيا ومستغانم بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا اعتبارا من 20 نوفمبر الجاري، وفق بروتوكول صحي صارم فرضته السلطات الجزائرية والاسبانية، وبأسعار تذاكر اعتبارا من 98 أورو.

في السياق أفادت شركة “بالياريا” الاسبانية للنقل البحري للمسافرين الجمعة، في بيان لها اطلعت “الشروق” على نسخة منه، أنها ستستأنف رحلاتها التجارية ما بين ميناء فانسيا جنوب المملكة الاسبانية وميناء مستغانم بالغرب الجزائري، وهذا اعتبارا من 20 نوفمبر الجاري.

ولفت البيان إلى أن الرحلات التجارية التي علقت منذ 20 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا، سيتم استئنافها رسميا في الـ 20 من الشهر الجاري، بعد أن رخصت لها السلطات الجزائرية بتسيير رحلات تجارية نحو ميناء مستغانم، وستكون الرحلات في مرحلة أولى بمعدل رحلة واحدة أسبوعيا، يكون الانطلاق من فالنسيا يوم السبت 20 نوفمبر على السادسة والنصف مساء، والعودة من ميناء مستغانم في اليوم الموالي على السادسة والنصف مساء أيضا.

وسيتم تسيير الرحلة الأسبوعي عبر باخرة تتسع لـ 399 مسافرا و430 مركبة، مع عدة خدمات تقترحها الشركة لمسافريها على متن الباخرة.

ولفت بيان الشركة الاسبانية إلى أن الرحلات التجارية ستخضع لبروتوكول صحي صام جدا، وسيتم تنظيف وتعقيم الباخرة بشكل منتظم لتفادي انتقال حالات عدوى محتملة لفيروس كورونا، وتمكين المسافرين من المحلول المعقم و إجبارية ارتداء الكمامات الواقية، مشيرا إلى أن البروتوكول الصحي اخضع لشروط وتدابير فرضتها السلطات الجزائرية والإسبانية على حد سواء.

وسيكون المسافرون على متن الباخرة مجبرين على التقيد بإجراءات الدخول التي تفرضها الجزائر بالنسبة لرحلة فانسيا مستغانم، او التي تفرضها السلطات الاسبانية بالنسبة لرحلة فانسيا مستغانم، وهذا قبل الصعود على متن الباخرة.

وبالنسبة لأسعار التذاكر تشير عملية محاكاة أجرتها “الشروق” على الموقع الرسمي لشركة “بالياريا”، إلى أن رحلة ذهاب وإياب من مستغانم على فالنسيا مدتها أسبوع (ما بين 21 و27 نوفمبر)، لشخص بالغ مع سيارة سياحية، إلى أن الرحلة تكلف 214.10 أورو بالنسبة للجالسين على المقاعد العادية (98.10 اورو لرحلة الذهاب و116.10 لرحلة العودة).

في حين يقدر ثمن التذكرة بنفس المواصفات (شخص بالغ وسيارة سياحية مدة أسبوع)، بـ 419.96 أورو (172.80 لرحلة الذهاب و247.16 أورو لرحلة العودة)