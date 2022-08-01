باماكو تدين تصريحات “استعمارية” لإيمانويل ماكرون

انتقد المجلس العسكري الحاكم في مالي ما جاء في تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتهم فيها سلطات باماكو بالضلوع في انتهاكات ضدّ سكان محليين.

وجاء في بيان للحكومة المالية:”تطالب الحكومة الانتقالية الرئيس ماكرون بأن يتخلى نهائيا عن موقفه الاستعماري والمتعالي، حتى يفهم أنه لا يمكن لأحد أن يحب مالي أكثر من الماليين”.

كما أدان البيان “التصريحات التشهيرية والمثيرة للكراهية من جانب ماكرون”، حول “انتهاكات منسوبة إلى الجيش المالي بحق أفراد من قبيلة الفولاني خلال عمليات عسكرية”.

واعتبر البيان أن هذه “الاتهامات الخطيرة، من شأنها أن تؤدي إلى إثارة الكراهية العرقية في مالي، وإلى المزيد من تدهور النسيج الاجتماعي”.

قبل أن يضيف:”من المهم أن يتذكر الرئيس ماكرون باستمرار مسؤولية فرنسا، ودورها السلبي، في الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا”.

مالي: المجلس العسكري يأمر بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة للسلام

وفي 21 جويلية 2022، أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي، بطرد المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) أوليفييه سالغادو، بعد اتهامه بنشر “معلومات مغرضة”.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فقد تحدث سالغادو على تويتر، حول احتجاز 49 جنديا من كوت ديفوار في باماكو.

ودعت السلطات المالية سالغادو إلى مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، حيث تمّ إبلاغ نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بذلك.

من جهتها، علّقت كوت ديفوار على تصريحات سالغادو بالقول إن وجود جنودها ضمن إطار عمل مينوسما، كان “معروفا للغاية بالنسبة للسلطات المالية”.

وكانت كوت ديفوار قد طلبت من مالي في 12 جويلية، الإفراج عن جنودها الذين قالت إنهم “محتجزون ظلما لديها”، بعد اتهامهم بأنهم “مرتزقة”.