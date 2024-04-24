بامكاننا إنتاج 3.5 مليون متر مكعب من المياه المحلات يوميا

أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، استهداف هيأته الوزارية رفع انتاجها من المياه المحلات إلى 3.5 مليون متر مكعب يوميا قبل نهاية 2024.3

وخلال لقاء صحفي عقده الوزير، نشطه الوزير بمخزن الوقود التابع لمؤسسة نفطال في المنطقة الصناعية في بسكرة أمس الثلاثاء، قال إن محطات تحلية مياه البحر الموزعة عبر الوطن تنتج أكثر من 2 مليون متر مكعب من المياه يوميا، وبإمكاننت رفع الانتاج إلى 3,5 مليون متر مكعب قبل نهاية السنة الجارية 2024″، كاشفا في ذات الوقت أن هذه المحطات الموزعة على الشريط الساحلي الجزائري، “تنتج أيضا كميات معتبرة من الأملاح التي يمكن استغلالها في الآجال القريبة من طرف المجمع الصناعي – سوناريم”.

وبخصوص الاستخدام الصناعي لهذه الأملاح المستخرجة من مياه البحر،قال الوزير عرقاب، ‘لدينا 14 محطة تحلية مياه البحر تنتج الاملاح، وقريبا سيصبح لدينا 19 محطة، تنتج هذه المادة الأولية”، ويمكننا استخدام هذه المادة الأولية في إنتاج عدة مواد أولية أخرى كقيمة مضافة للصناعة التحويلية”.