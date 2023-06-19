بامكانه إعطاء الإضافة المطلوبة في الاستحقاقات المقبلة

بلماضي يتحدث عن عمورة:

مواجهة الخضر بأوغندا كانت بمثابة إثبات الذات بالنسبة للموهبة الشابة المقبلة، محمد الأمين عمورة، الذي سجل في أول مشاركة له كأساسي مع “الخضر” هدفين رفع بهما رصيده إلى أربعة أهداف مع المنتخب الوطني، الأمر الذي يؤكد به هذا اللاعب “الصغير” علو كعبه وقدرته على إعطاء الإضافة المطلوبة للمنتخب في الاستحقاقات المقبلة.

وعن الأداء المتميز لعمورة، قال الناخب الوطني أن: “عمورة يملك القدرة على اللعب في كل المناصب (…) كثيرا ما يلعب على الجانب الأيمن، لكنه يتواجد كذلك من الجهة اليسرى، هو لاعب سريع ويمكنه اللعب في كل المناصب وأكثر من هذا يمكن ان يقدم خدمات كبيرة على مستوى الهجوم”، مضيفا “بالرغم من كل هذه المؤهلات، الا انه من الصعب على عمورة مجابهة اللياقة البدنية الكبيرة التي يتمتع بها اللاعبون الأفارقة، مع هذا يمكنه ان يلعب كلاعب محوري مع مهاجم صريح”

وخلص الناخب الوطني الى التأكيد انه أعجب كثيرا بالمردود الذي قدمه عمورة الذي يرغب كذلك في مشاهدته على الجوانب، مضيفا “اليوم تمكن من تسجيل هدفين أمام أوغندا وكان بإمكانه تسجل عدد اكبر من الأهداف في المرحلة الاولى من اللقاء (…) هو يتمتع بقدرة تغيير موقعه في كل مره بفضل تنقلاته السريعة و الذكية، هذا امر جيد بالنسبة له وللمنتخب الوطني ككل”.