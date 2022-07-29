بانكول: نبذل قصارى جهدنا لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

شدّد مفوض السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي، بانكول أديوي، الجمعة، على أنّ الهيئة القارية “تبذل قصارى جهدها لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير”.

بعد وصوله مخيمات اللاجئين الصحراويين في إطار زيارة تقوده إلى الجمهورية الصحراوية يلتقي خلالها عددا من المسؤولين الصحراويين، صرّح أديوي: “نحن نعي جيداً قيمة كفاحكم المشروع من أجل تقرير مصيركم”.

وأضاف المتحدث: “الإتحاد الإفريقي يبذل قصارى جهده مع كافة الأطراف لإيجاد حل سلمي مقبول يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وفق الشرعية الدولية”.

وأبرز أديوي: “أحترم كفاحكم وحبكم المطلق للحرية وأفهم جيدا معاناتكم الطويلة من أجل أن تكونوا أحرارً فوق أرضكم، وهذا هو قصد زيارتنا لكم وقد جئنا للإطلاع وفهم المزيد من التفاصيل لتسهيل هذا المبدأ”.

وذكرت وكالة الأنباء الصحراوية، أنّ بانكول أديوي استقبل بولاية السمارة من طرف المجلس الشعبي الجهوي للولاية برئاسة عضو الأمانة الوطنية، مريم السالك حمادة ،كما حُظي باستقبال جماهيري من طرف سلطات وجماهير الولاية.

وفي غضون ذلك، جدّدت، مريم السالك حمادة، والي ولاية السمارة وعضو الأمانة الوطنية، مطالبة مجلس السلم والأمن بضرورة البحث الجاد والسريع عن حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في الحرية والاستقلال.

وأضافت المسؤولة الصحراوية أنّ “الشعب الصحراوي يقدم يومياً الشهداء في حرب ظالمة، ولا يمكن أن يستمر الوضع كما هو”، مؤكدة أنّ “الصحراويين عازمين على نيل حقوقهم المشروعة في الحرية والاستقلال”.

وسيلتقي الوفد مسؤولين وإطارات سياسية وعسكرية ويعاين بعض المؤسسات والمرافق بالجمهورية الصحراوية، وبعد زيارته عشية اليوم إلى المتحف الوطني للمقاومة، حيث سيتلقى شروحات وافية عن التجربة الصحراوية، سيجمعه لقاء مع رئيس الأركان العامة للجيش، محمد الولي أعكيك، وآخر مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وترقية المرأة، أسويلمة بيروك.

كما يلتقي أديوي الذي يرافقه عدد من مسؤولي أجهزة صنع السياسات في الإتحاد الإفريقي، مع رئيس الجمهورية الصحراوية، والأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي.

وتأتي زيارة وفد مجلس السلم والأمن بالإتحاد الإفريقي، في إطار اهتمام الإتحاد الإفريقي بمناطق النزاع المشتعلة في إفريقيا ووضعية السلم والأمن في إفريقيا.