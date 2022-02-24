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العالم

بايدن: أمريكا لن تنخرط في أي عمل عسكري بأوكرانيا

الشروق أونلاين
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بايدن: أمريكا لن تنخرط في أي عمل عسكري بأوكرانيا

قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، إن الولايات المتحدة لم ولن تنخرط في أي عمل عسكري في أوكرانيا، وستفرض عقوبات جديدة ستكلف اقتصاد روسيا الكثير.

وأضاف بايدن في كلمة له أن بوتين رفض كافة النوايا الحسنة التي قدمتها واشنطن، وهو الذي اختار قرع طبول الحرب.

وأوضح بايدن أن إدارته ستقوم بحظر 4 مصارف روسية جديدة، وستمنع أي استثمارات أميركية في روسيا، كما ستوقف أكثر من نصف صادرات التكنولوجيا لروسيا.

وجدد بايدن تأكيده أن أميركا ستدافع عن الحلفاء في الناتو لاسيما في شرق أوروبا، مشيرا إلى أن القوات الأميركية.

وذكر الرئيس الأميركي في معرض كلامه أنه تحدث مع وزير الدفاع بشأن تحركات أميركية عسكرية إضافية، لافتا إلى أن إدارته ستعمل على حماية الأسر الأميركية من ارتفاع أسعار الطاقة.

وصرح بايدن أنه يراقب عن كثب أسعار النفط في العالم، كما عملت إداراته على تعزيز الدفاعات ضد أي هجمات سيبرانية.

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