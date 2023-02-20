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بايدن في كييف: مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

الشروق أونلاين
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بايدن في كييف: مساعدات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار
ح.م
بايدن في كيفف

خلال زيارته المفاجئة إلى العاصمة الأوكرانية كييف، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار.

وقال بايدن في مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي:”نلتزم بتقديم نحو 700 دبابة، وآلاف الآليات المدرعة، و1000 نظام مدفعي.. وكل ذلك للدفاع عن أوكرانيا”.

وأضاف الرئيس الأمريكي يقول: “هذا ما عدا نصف المليار الأخرى التي سنعلنها لكم اليوم وغدا”. مؤكدا أن “حزمة المساعدات الجديدة تشمل أيضا ذخيرة مدفعية”.

من جهته، تحدّث زيلينسكي عن “أسلحة بعيدة المدى ستزوّد بها واشنطن بلاده”. وقال إن “نتائج مفاوضاته مع بايدن، ستنعكس على أرض المعركة”، على حدّ تعبيره.

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