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العالم

بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل في المنطقة لاخترعنا واحدة

الشروق أونلاين
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بايدن: لو لم تكن هناك إسرائيل في المنطقة لاخترعنا واحدة
أرشيف
جو بايدن مع مسؤولي الاحتلال

“لو لم تكن هناك إسرائيل، لكان على واشنطن أن تخترع واحدة”. جاء هذا في حديث الرئيس الأمريكي جو بايدن لدى استقباله رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في البيت الأبيض.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، فإن بايدن يشير بذلك إلى ما يعتبره “قيما ومبادئ مشتركة بين الولايات المتحدة والاحتلال”.

كما تحدث بايدن عن “القيم المسيحية الإنجيلية التي حملها عن والده، وعلاقتها مع الصهيونية”، على حدّ تعبيره.

من جهته، اعتبر هرتسوغ أن زيارته إلى واشنطن تشكل أكبر دليل، على أن صداقة وروابط الاحتلال مع البلاد، تتخطى كل الخلافات السياسية”، حسبه.

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