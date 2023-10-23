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بايدن وقادة دول أوروبية يجددون دعمهم للكيان الصهيوني

الشروق أونلاين
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بايدن وقادة دول أوروبية يجددون دعمهم للكيان الصهيوني
بايدن وماكرون

أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لقادة كل من الولايات المتحدة، كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا وبريطانيا، تجديد دعمهم للكيان الصهيوني في عدوانه على غزة. 

وأكد قادة هذه الدول في بيان مشترك صدر بعد اجتماع عبر الهاتف دعا إليه الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الإثنين، دعمهم “لإسرائيل” وحقها في -ما يصفونه- “الدفاع عن نفسها”، لكنهم طالبوها أيضا بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

كما أعربوا عن التزامهم بالتنسيق “لدعم مواطنيهم في المنطقة، وخاصة أولئك الذين يرغبون في مغادرة غزة”. وأشاروا إلى أنهم سيلتزمون مع “شركائهم” في المنطقة على “ضمان وصول المساعدات إلى غزة”.

وشارك في هذا الاجتماع كل من “الرئيس الأميركي جو بايدن، رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المستشار الألماني أولاف شولتز، رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك”.

في الوقت الذي تظاهر الآلاف من الأشخاص في العاصمة الفرنسية باريس، أمس الأحد، دعما للشعب الفلسطيني وتنديدا بالقصف الإسرائيلي الذي يعرفه قطاع غزة.

وردد المتظاهرين في ساحة الجمهورية بالعاصمة باريس هتافات عدّة: “إسرائيل قاتلة، ماكرون متواطئ، لا سلام بدون إنهاء الاستيطان”.

وعرفت مدن فرنسية وأوروبية أخرى مظاهرات مماثلة حشدت الآلاف من المتظاهرين نصرة لفلسطين وغزة، من بينها ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وإسبانيا وأستراليا.

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