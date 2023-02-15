بايدن يأمر بإنشاء فريق مشترك للتحقيق في الأجسام الطائرة المجهولة

وجه الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أوامر للمسؤولين لتشكيل فريق مشترك للتحقيق في الأجسام الطائرة المجهولة التي حلقت في سماء الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن الرئيس “وجه اليوم فريقا مشتركا بين الوكالات لدراسة الآثار السياسية الأوسع لاكتشاف وتحليل والتخلص من الأجسام الجوية غير المحددة التي تشكل مخاطر أمنية”.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق النار على أربعة أجسام فوق أمريكا الشمالية في الولايات المتحدة خلال هذا الشهر، بما في ذلك منطاد تجسس صينيي قبالة سواحل كارولينا الجنوبية وثلاثة أجسام مماثلة في ألاسكا وميشيغان وكندا.

وأشار كيربي إلى أن بايدن أجرى أول جلسة إحاطة استخبارية يومية مخصصة لهذه الظواهر في جوان 2021 وأضاف أنه تم الإبلاغ عن الظواهر الجوية غير المحددة لسنوات عديدة دون تفسير أو فحص عميق من قبل الحكومة.

واقترح روبيو، الذي يعمل في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ في عام 2021، مشروع قانون دعا إلى إنشاء فرقة عمل معنية بالظواهر الجوية المجهولة بعد تقارير أشارت إلى أن الأجسام كانت تحلق فوق قمة المنشآت العسكرية الأمريكية.

في نفس السياق، قال متحدث باسم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن مسؤولي إدارة بايدن من المقرر أن يطلعوا جميع أعضاء مجلس الشيوخ على مواد سرية حول الأجسام المجهولة المحلقة في سماء الولايات المتحدة.