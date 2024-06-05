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العالم

بايدن يجري أول زيارة رسمية إلى فرنسا

الشروق أونلاين
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بايدن يجري أول زيارة رسمية إلى فرنسا
ح.م
بايدن في فرنسا

وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الأربعاء إلى فرنسا، في أول زيارة رسمية له إلى البلاد، منذ تولّيه رئاسة البيت الأبيض في عام 2020.

واستُقبل بايدن بمطار باريس أورلي الدولي، من طرف رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال، حسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية.

وتستمر إقامة رئيس الولايات المتحدة في فرنسا 5 أيام، سيحضر خلالها احتفالا في الساحل الشمالي الغربي لفرنسا، بالذكرى الـ80 لإنزال النورماندي إبان الحرب العالمية الثانية.

كما سيعقد بايدن خلال زيارته، اجتماعا ثنائيا مع الرئيس ماكرون يوم السبت. وآخر مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

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