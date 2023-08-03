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بايدن يدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر

الشروق أونلاين
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بايدن يدعو إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر
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لقاء سابق بين بايدن وبازوم

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس، إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر المنتخب محمد بازوم، بعد احتجازه في القصر الرئاسي من طرف قادة الانقلاب العسكري في البلاد.

وقال بايدن في بيان للبيت الأبيض بمناسبة عيد استقلال النيجر:”أدعو للإفراج الفوري عن الرئيس بازوم وعائلته، وحماية الديمقراطية التي تحققت بصعوبة في النيجر”.

وتابع بايدن يقول:”تحتفل النيجر بالذكرى السنوية الـ63 لاستقلالها، لكنها تواجه تحديًا خطيرًا لديمقراطيتها. وفي هذه اللحظة الحرجة، تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب النيجر”.

قبل أن يؤكد الرئيس الأمريكي:”لشعب النيجر الحقّ في اختيار قادته. لقد أعربوا عن إرادتهم خلال انتخابات حرة ونزيهة، ويجب احترام ذلك”.

ليختم بالقول:”إن الدفاع عن القيم الديمقراطية والنظام الدستوري، والعدالة، والحق في التجمع السلمي، أمور ضرورية للشراكة بين النيجر والولايات المتحدة”.

وقاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني انقلابا عسكريا في 26 جويلية الماضي، ضد سلطة الرئيس محمد بازوم، ما خلف موجة من الاستنكار على المستوى الدولي.

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