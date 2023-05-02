بايدن يستضيف احتفالاً بعيد الفطر في البيت الأبيض

أقام الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الإثنين، حفل استقبال في البيت الأبيض للاحتفال بعيد الفطر، حضره كبار الشخصيات المسلمة البارزة في المجتمع الأمريكي.

وشهد الحفل تلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت الإمام “مخدوم زيا”، وبالكوفية الفلسطينية غنى مطرب عربي على بلد المحبوب للراحل محمد عبد الوهاب وعزفها على العود.

وأكد بايدن في كلمته التي نشرها الموقع الرسمي للبيت الأبيض، عن معرفته بالصيام وفضيلة الامتناع عن الطعام والشراب لساعات طويلة وما يغرسه ذلك في المسلمين من رحمة ورأفه بالجياع والفقراء.

وأشّاد الرئيس الأمريكي خلال الحفل الذي حضره مئات الأشخاص، بإسهامات المسلمين الأميركيين في الولايات المتحدة، بمن فيهم أولئك الذين قاتلوا في حرب الاستقلال الأميركية.

وقال الرئيس الأميركي في خطابه: “هناك 3.5 ملايين من المسلمين في الولايات المتحدة، وأنتم تنتمون إلى أعراق مختلفة، وتتحدثون لغات مختلفة، لكنكم متحدون كأميركيين”.

وأضاف رئيس الولايات المتحدة الأمريكية قائلا: “هناك مسلمون أميركيون يخدمون في الكونغرس اليوم أكثر من أي وقت مضى في التاريخ الأميركي”.

وتابع ذات المتحدث قوله: ” نحن مصممون على مواجهة جميع أشكال الكراهية، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، وهو أمر مهم بالنسبة لي ويمثل هذا الأمر أولوية لإدارتي”.

وأردّف بايدن: “لهذا السبب أنشأت فريق عمل للطوارئ للتصدي للهجمات على المسلمين ومناهضة التحيز والتمييز والوقوف ضد الكراهية”. وختم جو بايدن كلمته باللغة العربية، حيث قام بتوجيه تهنئة خاصة باللغة العربية قائلا: “عيد مبارك”.