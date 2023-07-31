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جواهر

بايدن يعترف لأول مرة بحفيدته السابعة بعد خلاف قانوني

جواهر الشروق
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بايدن يعترف لأول مرة بحفيدته السابعة بعد خلاف قانوني
ح.م

اعترف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للمرة الأولى علنا، بحفيدته السابع، بعد أن توصل ابنه إلى تسوية قضائية تتعلق بنفقة إعالة الطفلة.

وقال بايدن في بيان نشرته مجلة”بيوبل”، إن ابنه هانتر ووالدة الطفلة، يعملان معا لتعزيز علاقة تصب في مصلحة ابنتهما، مع الحفاظ على خصوصيتها قدر الإمكان في المستقبل.

وأكد الرئيس الأمريكي أن “هذه ليست قضية سياسية، إنها مسألة عائلية” مضيفا أنه هو زوجته” نريد فقط ما هو الأفضل لجميع أحفادنا، بما في ذلك الحفيدة الجديدة”.

وكانت أبوّة نجل بايدن للطفلة نيفي، قد تأكدت بناء على فحص للحمض النووي إثر مقاضاة والدة الطفلة هانتلر من أجل الحصول على نفقة إعالة للطفلة.

وبسبب هذه القضية،تعرض الرئيس بايدن لانتقادات متزايدة من الجمهوريين بسبب عدم اعترافه بحفيدته السابعة، حيث قال البعض إن ذلك يتعارض مع صورته العامة كرجل عائلة.

واتهمت عضو مجلس النواب الجمهوري إليز ستيفانيك بايدن بسلوك “بارد وقليل وأناني وجبان” بعد انتهاء المعركة القانونية في جوان.

وقالت لصحيفة ديلي ميل: “كل أمريكي يعرف أن جو بايدن كان يجب أن يفعل الشيء الصحيح منذ سنوات وأن يعترف بجميع أحفاده”، وفق “بي بي سي“.

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