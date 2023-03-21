بايدن يعلن رفع السريّة عن “معلومات استخباراتية” حول منشأ كورونا

صادق الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء، على قانون يقضي برفع السرية عن معلومات استخباراتية يزعم أنها تتعلق بمنشأ فيروس كورونا.

وقال بايدن في بيان إن إدارته “سترفع السرية عن أكبر قدر ممكن من المعلومات” بشأن مصدر انتشار فيروس كوفيد-19 الذي تحوّل إلى جائحة عالمية.

وفي 11 مارس، وافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع القانون الذي يهدف إلى رفع السرية عن المعلومات الأمريكية الخاصة “بوجود روابط محتملة بين فيروس كورونا ومختبر صيني ما”.

وجاء في بيان الرئيس بايدن:”ستستمر إدارتي في مراجعة جميع المعلومات السرية المتعلقة باحتمال نشوء الفيروس في معهد ووهان (الصيني) لعلم الفيروسات”.

وتسبّبت جائحة كورونا منذ بداية تفشّيها في نهاية 2019، بمقتل نحو 7 ملايين شخصا حول العالم، حسب إحصاءات رسمية.