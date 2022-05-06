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بايدن يعين أول متحدثة للبيت الأبيض من أصل إفريقي

جواهر الشروق
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بايدن يعين أول متحدثة للبيت الأبيض من أصل إفريقي
ح.م

أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخميس، تعيين كارين جان بيير متحدثة باسم البيت الأبيض، لتكون أول إمرأة تتولى هذا المنصب من أصل افريقي.

وبحسب بيان صحفي، قال بايدن “أنا فخور بأن أعلن أن كارين جان بيير ستعمل متحدثة للبيت الأبيض”.

وأضاف “لا تجلب كارين الخبرة والموهبة والنزاهة اللازمة لهذه الوظيفة فحسب، ولكنها ستستمر في قيادة الطريق والتواصل حول عمل إدارة بايدن وهاريس نيابة عن الشعب الأميركي.. لقد عرفنا أنا وجيل (السيدة الأولى) كارين واحترمناها منذ فترة طويلة وستكون صوتا قويا يتحدث نيابة عني وعن هذه الإدارة”.

وأشار بايدن إلى أن ساكي وضعت معيارا لإعادة الاحترام إلى غرفة المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض، مقدما شكره لها.

وعملت جان بيير في منصب النائب الأول للمتحدثة باسم البيت الأبيض، وهي مستشارة منذ فترة طويلة للرئيس بايدن، وعملت في مناصب سياسية رفيعة في إدارة بايدن، وحملته الانتخابية.

وقبل دورها في حملة بايدن، شغلت منصب رئيسة الشؤون العامة في شبكات إعلامية أميركية كبرى مثل “أن بي سي” و”أم أس أن بي سي”. وشغلت، أيضا، منصب مديرة مكتب الشؤون السياسية في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما.

وخلال حملة انتخابات الرئيس أوباما في 2008 شغلت منصب المديرة السياسية للمنطقة الجنوبية الشرقية.

وولدت جان بيار في مارتينيك عام 1977، وترعرعت في نيويورك وتخرجت من جامعة كولمبيا.

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