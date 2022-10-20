أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن سحب 15 مليون برميل نفط من احتياطيات الولايات المتحدة الاستراتيجية في ديسمبر المقبل.

ودعا بايدن الشركات الأمريكية إلى رفع إنتاجها من النفط، في إطار استراتيجية لإعادة تزويد المخزون عندما تنخفض الأسعار.

وتهدف خطة بايدن حسب متابعين، إلى ضخّ إمدادات إضافية في سوق النفط، لمنع ارتفاع الأسعار. بعد قرار منتجي أوبك+ بخفض الإنتاج.

وقال بايدن:”على الولايات المتحدة أن ترفع إنتاجها من النفط. وسنواصل استخدام الاحتياطي الاستراتيجي لضمان استقرار أسعار الخام”.

وفي 5 أكتوبر الجاري، قررت مجموعة أوبك+ التي تضمّ منتجين من داخل المنظمة مثل السعودية، وخارجها على غرار روسيا، خفض إنتاجها من النفط بمقدار مليوني برميل.

وانتقدت واشنطن القرار، واتّهمت السعودية على لسان بايدن نفسه بـ”الانحياز لروسيا”، والتأثير على قرار أوبك+ للإضرار بمصالح الولايات المتحدة. وهو ما تنفيه المملكة.