بايدن ينشر صورته بعيون متوهجة مع عبارة “تماما كما خططنا”.. ما المقصود؟

أثار الرئيس الأمريكي جو بادين ضجة واسعة عبر شبكات التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة له بعيون متوهجة مرفقة بتعليق “تماما كما خططنا”.

وتساءل ناشطون عرب عن المقصود من الصورة والتعليق المريب لبايدن، خاصة مع تأزم الوضع في غزة والدعم الأمريكي العلني للكيان الصهيوني.

في ذات السياق كشف موقع الحرة أن الرئيس الديموقراطي استخدم “Dark Brandon” (دارك براندون) التي انتشرت بأشكال مختلفة في حسابات الديمقراطيين ومؤيديهم على مواق التواصل الاجتماعي لتأييد بايدن.

وتهدف تلك الصور المركبة، التي يطلق عليها “ميم”، إلى التعليق على مواقف أشخاص أو السخرية منهم، والترويج لفكرة معينة، وهو تماما ما انطلقت منه هذه الميم المنتشرة التي ترد على “ميم” أخرى استخدمها منافسون للديمقراطيين يعارضون سياسات بايدن ويسخرون منه.

وأضاف موقع الحرة أن بعض المواقع العربية أساءت تفسير الصورة الأخيرة، وتساءلت صحيفة عربية عن سبب ظهور “صورة مخيفة” للرئيس”.

وجاء في صحيفة عربية أخرى على إنستغرام: ” الرئيس الأميركي جو بايدن ينشر على حسابه بمنصة “إكس” صورة مثيرة للجدل ظهر فيها بعينين تشعان بالأحمر، فيما تساءل المتابعون عما إذا كان الهدف من الصورة دعاية انتخابية أو أن حساب بايدن تم اختراقه”.

وأضاف الموقع الأمريكي أن الرئيس الديمقراطي كان يسخر من نظرية مؤامرة تشير إلى التلاعب بنتائج مباريات كرة القدم الأميركية من أجل فوز فريق كانساس سيتي تشيفس بمباراة السوبر بول، الأحد، على سان فرانسيسكو فورتي ناينرز.

وبعدما فاز تشيفس، جاءت عبارة “تماما كما خططنا” الساخرة التي استخدمها بايدن.

وبهذا الفوز، احتفظ كانساس سيتي تشيفس بلقبه للمرة الثالثة في 5 مواسم، وأضاف لقب هذه النسخة إلى عامي 2020 حين تغلب على سان فرانسيسكو أيضا و2023، وبات أول فريق يحتفظ بلقبه منذ عقدين من الزمن.

وأشارت بعض نظريات المؤامرة، التي روجت لها جماعات محافظة، إلى أن اتحاد كرة القدم الأميركي تلاعب بمباريات التصفيات ليتمكن الفريق الذي تدعمه نجمة الغناء تايلور سويفت من الوصول إلى السوبر بول، وذلك بعد أن وردت تقارير بأن الحزب الديمقراطي يسعى للحصول على تأييدها للرئيس الديمقراطي في حملة انتخابات 2024.

ويرى البعض أن سويفت التي شوهدت وهي تحتفل بالفوز بعد المباراة سوف تستخدم هذا الفوز للترويج لحملة بايدن.

ما قصة “دارك براندون”؟

يستخدم مؤيدو بايدن الميم للإشادة بإنجازات الرئيس، إذ يتم تصوير بايدن بعيون ليزر متوهجة، والميم في الأصل تعود لميم أخرى هي “Let’s go Brandon” استخدمها خصوم بايدن لانتقاده.

وهذا التعبير عبارة ملطفة لعبارة نابية سمعت من شخص هتف وسط حشد في 2021 مهاجما بايدن بعبارة نابية.

والتقط مراسل إحدى القنوات الهتاف على أنه “Let’s go Brandon” لتصبح بعد ذلك ميم تستخدمها مجموعات محافظة لانتقاد بايدن والسخرية منه.

وتقول شبكة “أن بي آر” إنه في 2022 استخدم مؤيد الرئيس الجمهوري السابق، دونالد ترامب، سلسلة من ميمات “Dark MAGA”، التي تصور ترامب بعيون ليزر زرقاء، كان الهدف منها تشجيع ترامب على الانتقام من خصومه السابقين.

وأنتجت هذه الميمات “Dark Brandon” الذي يظهر فيه بايدن شخصا شريرا يطلق أشعة ليزر حمراء من عينيه، لكن المؤيدين لبايدن التقطوا الميم نفسها بطريقة معاكسة.