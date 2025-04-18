بايرن ليفركوزن الألماني الوجهة القادمة المفضّلة لـ”إبراهيم مازا”

المشاركة في رابطة أبطال أوروبا وراء خياره

بدأت الوجهة القادمة لنجم “الخضر” الصاعد، إبراهيم مازا تتّضح تدريجيا قبل أسابيع قليلة من نهاية الموسم الكروي الجاري، حيث تؤكد أغلب المصادر الإعلامية الألمانية توجّه الدولي الجزائري نحو البقاء في الدوري الألماني.

وتجمع أهم الصحف والمواقع الإعلامية الألمانية، أن مازا، المُتألق هذا الموسم في دوري الدرجة الثانية الألماني، رفقة فريق هيرتا برلين، كان محل متابعة من طرف العديد من الأندية المحترمة في دوري الدرجة الأولى الألماني (بوندسليغا) وكذا في بقية الدوريات الأوروبية الكبرى.

وحسب نفس المصادر، ارتبط اسم مازا بأندية أوروبية كبيرة على غرار مانشستر سيتي ونيوكاسل الإنجليزيان، وأتلتيكو مدريد الإسباني، إضافة لشتوتغارت وبايرن ليفركوزن الألمانيين.

وفي آخر المستجدات بخصوص المحطة المستقبلية للدولي الجزائري الواعد، كشفت صحيفة “بيلد” الألمانية، أن إبراهيم مازا، حسم أمره بصفة رسمية، بالبقاء في ألمانيا، ويكون على بعد خطوات من ترسيم انتقاله لنادي باير ليفركوزن الموسم المقبل، حيث أشار ذات المصدر أنه لم يتبق سوى التوقيع الرسمي على العقود والقيام بالفحص الطبي نهاية الموسم الحالي.

واستنادا لما كتبته الصحيفة الألمانية الموثوقة، فإن مازا يفضّل الانضمام إلى نادي ليفركوزن على بقية الأندية التي أبدت اهتمامها به، معتبرا أن بطل الموسم الماضي يمنحه أفضل فرصة للبروز، كما أن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، بعدما ضمن إنهاء الموسم في المركز الثاني على أقل تقدير كان محفزا له على اتخاذ قراره النهائي.

إلى ذلك، أشارت “بيلد” إلى أن الرحيل المرتقب للنجم فلوريان فيرتز عن ليفركوزن، سيمنح الفرصة لمازا للعب بشكل منتظم وإثبات قدراته فوق الميدان.

يذكر، أن مازا ما زال مرتبطا بعقد مع هيرتا برلين حتى جوان 2027، وتصل قيمته السوقية لـ12 مليون يورو، لكن صفقة الانتقال المرتقبة لليفركوزن لن تقل قيمتها عن 20 مليون يورو، وفقا لـ”بيلد”.

للإشارة، صُنّف إبراهيم مازا الأسبوع الفارط ضمن قائمة أفضل لاعبي العالم تحت 20 عاما من حيث القيمة التسويقية، حيث احتل المركز الثامن بين نجوم عالميين كبار، وفق تصنيف للمعهد الدولي للدراسات الرياضية بقيمة انتقال متوقعة قدّرت بـ15.6 مليون يورو، أي أزيد بـ3.6 ملايين يورو عن تلك التي وضعها له موقع “ترانسفير ماركت” المختص في تحديد قيم اللاعبين وتحديثها في كل فترة.