بايرن ليفركوزن الألماني يسعى لضم مغناس أكليوش

موناكو يطالب بمبلغ 70 مليون يورو للتخلي عن خدماته

يسعى بايرن ليفركوزن الألماني لتدعيم صفوفه بضم موهبة موناكو ذي الأصول الجزائرية، مغناس أكليوش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بحسب ما ذكرته شبكة سكاي سبورت ألمانيا، ويضع النادي الألماني اللاعب الشاب نصب عينيه لتعزيز خط وسطه، وتقديم إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل.

أفادت التقارير بأن إدارة ليفركوزن قد بدأت بالفعل محادثات مع وكلاء اللاعب، في خطوة جادة نحو حسم الصفقة، ويُظهر النادي الألماني اهتمامًا كبيرًا بضم أكليوش، ويعمل على تلبية مطالبه الشخصية من أجل إقناعه بالانضمام إلى صفوف الفريق.

يأمل ليفركوزن في التوصل إلى اتفاق مع موناكو مقابل 50 مليون يورو، وفقًا لما ورد في التقارير، بينما يطالب النادي الفرنسي بمبلغ 70 مليون يورو للتخلي عن خدمات اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا، ويبقى التوصل إلى حل وسط بين الطرفين هو التحدي الأكبر لإتمام الصفقة بنجاح.

علّق تياجو سكورو، الرئيس التنفيذي لموناكو، على مستقبل أكليوش قائلًا: “لا يمكننا التحكم بما يحدث في الخارج”، وأضاف: “من الطبيعي أن يكون مغناس أكليوش ضمن قائمة المطلوبين في أفضل الأندية، ولكن لدينا شروطنا”، وتُشير تصريحاته إلى أن موناكو لن يتخلى عن لاعبه بسهولة، وسيطلب مقابلًا ماديًا مناسبًا.

ارتبط اسم اللاعب الفرنسي ذو الأصول الجزائرية بالعديد من الأندية الأوروبية، مثل باريس سان جيرمان وباير ليفركوزن ومانشستر سيتي وأرسنال، وكل هذه الأندية تتنافس للحصول على خدماته.

لعب أكليوش ضمن منتخبات فرنسا في الفئات السنية المختلفة، لكنه لم ينضم للمنتخب الفرنسي الأول أو نظيره الجزائري، ولم يمثل أي منتخب على المستوى الأول حتى الآن.