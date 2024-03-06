بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يتأهلان إلى ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا

تأهل ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني إلى ربع نهائي رابطة أبطال أوروبا.

وفاز نادي باريس سان جيرمان سهرة الثلاثاء، على مضيفه ريال سوسييداد بهدفين لهدف واحد، كما فاز بايرن ميونيخ على ضيفه لاتسيو بثلاثية نظيفة، في إياب ثمن النهائي.

وأحرز كيليان مبابي هدفي باريس سان جيرمان في الدقيقتين 15 و56، رافعا رصيده إلى ستة أهداف في المركز الثاني على لائحة الهدافين هذا الموسم، وإلى 46 هدفا في المسابقة القارية، فيما سجل ميكل ميرينو الهدف الوحيد لسوسييداد في د89.

وسجل هاري كين في د 39 ود66، وتوماس مولر في د45+2 أهداف البايرن أمام لاتسيو.