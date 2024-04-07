بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند يريدان فارس شايبي

يخوض أول مواسمه في الدوري الألماني

يبدو أن تألق الدولي الجزائري، فارس شايبي، مع فريقه الألماني، اينتراخت فرانكفورت، مع بداية هذا الموسم، جعله محل أطماع العديد من الأندية الكبيرة، على غرار عملاقي البوندسليغا الألمانية، بحسب ما كشفته تقارير إعلامية أكدت أن لاعب نادي آينتراخت فرانكفورت بات تحت مجهر عملاقي كرة القدم الألمانية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

ويخوض نجم الجزائر أول مواسمه في الدوري الألماني بعدما انضم إلى صفوف آينتراخت فرانكفورت الصيف الماضي، قادمًا من نادي تولوز الفرنسي، في صفقة قُدّرت قيمتها بـ 10 ملايين يورو، وبعقدٍ يمتد حتى 30 جوان 2028.

ويعد الدولي الجزائري شايبي واحدًا من المواهب التي يعول عليها المنتخب الوطني خلال السنوات القادمة، علمًا بأنه حمل قميصه في 8 مناسبات، وتمكن من تسجيل هدفين اثنين منذ تلقيه أول استدعاء لتمثيل ألوانه في مارس 2023.

وكشف موقع “لاغازات دي فيناك” أن شايبي يحظى باهتمام كبير من عملاقي كرة القدم الألمانية بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، موضحًا أن الفريقين يتابعان خطواته بسبب تألقه مع ناديه آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لذات المصدر، فإن الفريق البافاري ومعه بوروسيا دورتموند قد أرسل كل منهما، مراقبين للمتابعة وتدوين ملاحظات حول الأداء الذي قدمه النجم الجزائري شايبي في مباراة فريقه أمام فيردر بريمن ضمن الجولة 28 من الدوري الألماني.

وشارك شايبي في 84 دقيقة خلال مباراة فريقه آينتراخت فرانكفورت ضد ضيفه فيردر بريمن، واكتفى بالتعادل معه بنتيجة (1-1). وأوضح الموقع الجزائري أن نادي بايرن ميونخ يراقب شايبي منذ أشهر، ومعجب بالعروض والمستويات التي يقدمها اللاعب مع ناديه آينتراخت فرانكفورت خلال هذا الموسم على المستويين المحلي والقاري.

وزاد إعجاب النادي البافاري بالدولي الجزائري شايبي في المباراة التي فاز بها آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (5-1) على بايرن ميونخ هذا الموسم، التي قدّم فيها شايبي تمريرتين حاسمتين.

جدير بالذكر، أن شايبي شارك في 34 مباراة ضمن جميع البطولات مع ناديه آينتراخت فرانكفورت خلال الموسم الجاري 2023-2024، وتمكن من تسجيل 3 أهداف، علاوة عن منح 12 تمريرة حاسمة إلى زملائه، ليسهم بذلك في تسجيل الفريق الألماني 15 هدفًا في جميع المسابقات التي يشارك فيها.