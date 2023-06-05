بايرن ميونيخ الألماني يريد محرز وتوخيل يضعه ضمن أولوياته هذه الصائفة

تهميشه من طرف غوارديولا قد يدفعه إلى الرحيل

قالت مصادر إعلامية متخصصة إن النجم الجزائري في صفوف نادي مانشستر سيتي الأنجليزي، رياض محرز، مطلوب من طرف العملاق الألماني، بايرن ميونيخ، الذي يريد التعاقد معه هذه الصائفة، تحسبا للموسم القادم.

وضع بطل “البندسليغا”، بايرن ميونيخ الألماني الدولي الجزائري، رياض محرز، من بين أولوياته تحسبا للموسم القادم، وهذا من أجل تعويض الرحيل المرتقب عن الفريق للثلاثي ساديو ماني، سارج غنابري ولوروي ساني.

وأكدت ذات المصادر، أن المدرب الألماني للفريق البافاري، توماس توخيل، هو الذي طلب من إدارة النادي التعاقد مع محرز، بعدما وضعه على رأس قائمة اللاعبين الذين يرغب في جلبهم للنادي.

وبحسب هذه المصادر، فإن المدرب السابق لتشيلسي والبي اس جي معجب كثيرا بالنجم الجزائري والذي يملك المواصفات التي يبحث عنها ضمن مشروعه في البايرن، لاسيما مع عديد التغييرات التي ستعرفها تشكيلة البطل الألماني الموسم القادم برحيل الكثير من نجومه.

وبالرغم من صعوبة الظفر بخدماته، اعتبارا أن محرز كان جدد تعاقده مع مانشستر سيتي بموسمين آخرين، تسعى إدارة النادي الألماني لاستغلال الوضعية غير المريحة التي يعيشها مؤخرا قائد المنتخب الوطني في المان سيتي بسبب تهميشه من طرف المدرب الإسباني بيب غوارديولا، وهو ما ظهر جليا بعد نهاية المباراة النهائية لكأس الاتحاد الأنجليزي، السبت الفارط أمام مانشستر يونايتد، التي لم يشارك فيها محرز ما جعله يرفض الاحتفال رفقة زملائه، وهي الوضعية التي قد تدفعه للرحيل.

في نفس السياق، رجّح الكثير من المتتبعين أن يتأثر محرز بالمعاملة غير اللائقة التي يلقاها من طرف المدرب غوارديولا، والتي قد تدفعه للتفكير في طلب الرحيل ومغادرة النادي مع نهاية الموسم الجاري، وهو ما قد يتجسد بعد المباراة النهائية لرابطة أبطال أوروبا التي تنتظر مانشستر سيتي أمام إنتر الإيطالي في العاشر جوان الجاري باسطنبول بتركيا.

ومهما يكن، كل شيء سيتضح بعد 10 جوان ونهائي رابطة الأبطال، والقرار الأول والأخير في هذا الأمر يعود لمحرز الذي لا يمكنه البقاء مع مدرب يدفعه للرحيل.