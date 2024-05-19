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رياضة

باير ليفركوزن يحقق إنجازا تاريخيا

عمر سلامي
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باير ليفركوزن يحقق إنجازا تاريخيا
ح.م
تتويج ليفركوزن بلقب الدوري الألماني

بات باير ليفركوزن أول فريق في تاريخ الدوري الألماني ينهي موسما بكامله من دون أي خسارة بعد فوزه على أوغسبورغ بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الأخيرة.
ورفع بطل ألمانيا رصيده إلى 90 نقطة في صدارة الترتيب، وعزّز أشبال المدرب شابي ألونسو سلسلة مبارياتهم بلا هزيمة إلى 51 في مختلف المسابقات.

وبات ليفركوزن على بعد مباراتين فقط من إنهاء موسم كامل في جميع المسابقات من دون أي خسارة.

ويواجه ليفركوزن، نادي أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” الأربعاء المقبل.

كما سيواجه نادي كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية، في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل.

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