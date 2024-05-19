باير ليفركوزن يحقق إنجازا تاريخيا

بات باير ليفركوزن أول فريق في تاريخ الدوري الألماني ينهي موسما بكامله من دون أي خسارة بعد فوزه على أوغسبورغ بهدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة الأخيرة.

ورفع بطل ألمانيا رصيده إلى 90 نقطة في صدارة الترتيب، وعزّز أشبال المدرب شابي ألونسو سلسلة مبارياتهم بلا هزيمة إلى 51 في مختلف المسابقات.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 للتاريخ.. تتويج باير ليفركوزن بطل الدوري الألماني 2023/24 بايرن ليفركوزن يصبح أول فريق الماني يحقق الدوري بدون هزيمة باير ليفركوزن بطل الدوري الذهبي رسميًا 👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪🇩🇪

pic.twitter.com/S6UYydm5pj — عمرو (@bt3) May 18, 2024

وبات ليفركوزن على بعد مباراتين فقط من إنهاء موسم كامل في جميع المسابقات من دون أي خسارة.

ويواجه ليفركوزن، نادي أتالانتا الإيطالي في نهائي الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” الأربعاء المقبل.

كما سيواجه نادي كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية، في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل.