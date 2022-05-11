باي ناصري: هذا هو عدد المصدرين الجزائريين في 2022

كشف رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أن عدد المصدرين سنة 2010 كان في حدود 475 متعامل وقدر سنة 2020 بزهاء 1200 مصدر، وعام 2021 والسنة الجارية يتراوح ما بين 1300 و1400 مصدر.

وقال باي ناصري، الأربعاء، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الارتفاع في عدد المصدرين الجزائريين يعود إلى التسهيلات التي أقرتها الدولة لعمليات التصدير خارج المحروقات التي تضاعفت هي الأخرى في السنة الماضية بما يفوق 100 في المائة.

وتابع ناصري قائلا أن التسهيلات التي أقرتها الدولة لعمليات التصدير خارج المحروقات سمحت بتزايد عدد المصدرين عبر الوطن.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية للمصدرين الجزائريين أن “التصدير أصبح واقعا بعد هذه القفزة والخطوة الجبارة التي تم تحقيقها بفضل دخول عدد كبير من المواد الجديدة هذا المجال على غرار منتجات الحديد والصلب ومواد البناء (الكلينكر)”.