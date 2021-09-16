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ببغاء شاهد رئيسي في قضية اغتصاب وقتل بالأرجنتين

الشروق أونلاين
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ببغاء شاهد رئيسي في قضية اغتصاب وقتل بالأرجنتين

يحسم طائر من نوع ببغاء الجدل، الخميس، في مصير متهمين اثنين في قضية اغتصاب وقتل، راحت ضحيتها امرأة أربعينية بالأرجنتين.

وبحسب ما أفادت صحيفة “الصن” البريطانية فإن الببغاء سيكون شاهدا رئيسيا في قضية اغتصاب وقتل الأرجنتينية إليزابيث توليدو، البالغة من العمر 46 عاما.

وكانت إليزابيث استأجرت مع اثنين من أصدقائها منزلا في العاصمة بوينس آيرس، حيث تعرضت هناك للقتل بعد الاغتصاب، في ديسمبر 2018.

ولدى وصول الشرطة إلى المكان، لاحظت شرطية أن الببغاء يردد: “لا. من فضلك. دعني أذهب”، وهو ما يعتقد المحققون أنها الكلمات الأخيرة للسيدة المالكة لهذا الطائر الملون.

وقال أحد الجيران في شهادته في القضية إنه سمع الضحية تصرخ “لماذا ضربتني”، وبعدها فر أحد المتهمين في القضية من المنزل.

وبالإضافة إلى شهادة الببغاء والجار، جمعت السلطات أدلة أخرى مثل الحمض النووي.

ويواجه المتهمان، أحدهم وعمره (53 عاما)، والآخر (65 عاما) عقوبة السجن مدى الحياة إذا ثبتت إدانتهما.

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