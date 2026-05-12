بتجهيزات حديثة وتسليم فوري.. “تيرصام” تطرح شاحنات 8 طن

شاحنة تيرصام 8 أطنان (PTAC)

أعلنت شركة تيرصام عن توفير شاحناتها بقدرة حمولة تصل إلى 8 أطنان (PTAC)، والمجهزة بتقنيات حديثة تهدف إلى تلبية مختلف الاحتياجات المهنية، مع إمكانية التسليم الفوري وبسعر محدد عند 5.800.000 دج (شامل الرسوم).

وتتميز هذه الشاحنات بمحرك من نوع CUMMINS، إضافة إلى نظام تكييف هوائي، ومقصورة داخلية مريحة، إلى جانب أداء عالٍ واستهلاك منخفض للوقود، ما يجعلها موجهة للاستعمالات المهنية المتنوعة.

كما تضم الشاحنات مجموعة من التجهيزات التقنية والأمنية، من بينها نظام أمان متقدم، وفرامل هوائية (Frein à air)، ونظام توجيه مدعّم (Direction assistée)، إضافة إلى هيكل قوي (Châssis robuste) ونظام تعليق معزز (Suspension renforcée) لضمان ثبات أكبر أثناء القيادة.

وتتضمن المواصفات كذلك لوحة قيادة عصرية، وكاميرا للمساعدة على الرؤية، بما يعزز من سهولة التحكم والسلامة أثناء التشغيل.

وأكدت الشركة أن هذه الشاحنات تجمع بين القوة والاعتمادية، مع توفير حلول عملية موجهة للمهنيين، في إطار عرض يجمع بين الأداء والتجهيزات الحديثة وسرعة التسليم.

