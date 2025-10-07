بتخفيضات تصل إلى 50%.. “إيتوزا” تطرح عرضاً جديداً للنقل الحضري

أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا”، الثلاثاء، عن إطلاق اشتراكها الجديد “NAVIGUI”، الذي يمنح للمستفيدين تخفيضات تصل إلى 50% مع إمكانية القيام بعدد غير محدود من الرحلات عبر كامل شبكة النقل التابعة للمؤسسة.

ويستفيد المشتركون من أسعار تفاضلية حسب الفئات العمرية، حيث حُددت تسعيرة الاشتراك للفئة دون 25 سنة بـ 1260 ديناراً شهرياً، 3510 دينارًا فصليا، 6480 ديناراً نصف سنوياً، و10800 دينار سنوياً. أما الفئة من 26 إلى 60 سنة فتبلغ تسعيرتها 1350 ديناراً شهرياً، 3780 ديناراً فصليا، 7020 ديناراً نصف سنوياً، و12960 ديناراً سنوياً. في حين تستفيد الفئة فوق 61 سنة من نفس أسعار الفئة الأولى.

وأوضحت المؤسسة أن الاشتراك يمكن الحصول عليه من خلال التوجه إلى نقاط البيع التابعة لها، مع تقديم نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، مشيرة إلى أن نقاط البيع الرئيسية تشمل الوكالة التجارية ببلوزداد (21 شارع ألفريد دي ميسي)، محطة أول ماي، كشك بن عكنون، كشك سيدي عبد الله، كشك الحراش، المدرج الميكانيكي بشارع محمد الخامس، وكشك حمادي.

ويتيح اشتراك “NAVIGUI” للمستفيدين إجراء رحلات غير محدودة خلال فترة الصلاحية عبر جميع خطوط إيتوزا، على أن تكون البطاقة شخصية وغير قابلة للتحويل. كما أكدت المؤسسة أن أي استخدام غير قانوني أو غير منتظم للاشتراك سيؤدي إلى سحبه واتخاذ الإجراءات القانونية، مشددة على أن ثمن الاشتراك غير قابل للاسترجاع.