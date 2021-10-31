“بتروفاك” تمنح الجزائر عتادا طبيا لمساعدتها في مكافحة كوفيد 19

اقتنت 220 مكثف أكسجين و 100 ألف دولار لصندوق وزارة الصحة

قامت شركة “بتروفاك” العالمية الرائدة في مجال توفير خدمات الطاقة، بشراء معدات وتجهيزات طبية تقدر قيمتها بحوالي 225 ألف دولار أمريكي والتبرع بها كجزء من حملتها التضامنية لمساعدة الشعب الجزائري على مكافحة وباء كوفيد 19.

وفي هذا الإطار، تم استيراد 220 مكثف أكسجين وتوزيعها من قبل الشركة عبر عدة مناطق بالوطن، كما خصصت المؤسسة، 180 وحدة منها لفائدة وزارة الصحة، في حين أرسلت 40 وحدة إضافية لمديرية الصحة بولاية إليزي، حيث ستساعد هذه المعدات في مكافحة وباء كورونا، والتخفيف من معاناة المرضى بالمستشفيات، كما ساهمت “بتروفاك” بمبلغ 100 ألف دولار أمريكي لفائدة صندوق وزارة الصحة.

وبهذه المناسبة، صرح المدير العام لشركة “بتروفاك” في الجزائر، السيد مانيش بهوجواني “نريد مساعدة المواطنين على الاستمرار في مواجهة آثار الوباء، حيث سيكون لهذا تأثير إيجابي على العديد من المجتمعات، مما يساعد الناس على البقاء بصحة جيدة”، مضيفا ” لقد تشرفت بالعمل مع وزارة الصحة بالعاصمة ومديرية الصحة في ولاية إليزي، لدعم المواطنين من خلال مبادرتنا الأخيرة .”

وللإشارة فان “بتروفاك” تقدم المشاريع الكبرى والخدمات الهندسية وتدريب اليد العاملة المحلية في الجزائر لأكثر من 20 عاما، وافتتحت أول مكتب لها في الجزائر العاصمة سنة 1999، مع أول عقد رئيسي من خلال مشروع في أوهانت، وواصلت الشركة توسيع تواجدها في الجزائر، إضافة إلى أنّ أكثر من 85 بالمائة من اليد العاملة من الجزائر.

ومع مر السنوات، أرست شركة “بتروفاك” علاقة قوية مع شركائها الجزائريين، من خلال تقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة لهم، حيث قدم في سنة 2020، فريق مشروع تطوير حقل تينرهرت التابع لشركة بتروفاك معدات طبية هامة، بما فيها أجهزة تنظيم ضربات القلب، إلى مستشفى عين أمناس، وبالتعاون مع بلدية برج عمر دريس، قدمت الشركة مؤخرًا عدة تبرعات لدعم قرية تين فوي الواقعة بالقرب من موقع مشروع عين تسيلة في ولاية إليزي.